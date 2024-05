«Ça me faisait chi**», cette star de l'OM a craqué !

Amadou Diawara

Tombeur de Benfica en quart de finale, l'OM s'est qualifié pour le dernier carré de la Ligue Europa. Toutefois, les hommes de Pablo Longoria se sont inclinés contre l'Atalanta, qui a finalement remporté la compétition. Interrogé sur l'élimination de l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang (34 ans) est passé aux aveux.

L'OM a réussi à se hisser jusqu'en demi-finale de la Ligue Europa, et ce, grâce à sa victoire dans la double-confrontation face à Benfica. Malheureusement pour les Marseillais, ils se sont inclinés contre l'Atalanta, qui a ensuite remporté la finale du tournoi contre le Bayer (3-0). Lors d'un entretien accordé à Colinterview sur YouTube , Pierre-Emerick Aubameyang a fait part de son immense déception après l'élimination de l'OM en Ligue Europa.

«Put***, ça me fout les boules»

« L'élimination contre l'Atalanta ? Ça a été un mix de beaucoup de choses, parce qu'on fait un non-match au retour, et on n'a pas le droit. Depuis le début de la compétition, je leur dis aux gars : "sachez que c'est notre compétition et qu'on va aller jusqu'au bout, on va la gagner". Amine Harit est celui que j'ai le plus bassiné avec ça. Déjà, le match aller, on est passé à côté, parce qu'on devait le gagner. J'avais mon action en tête et je me suis dis : "put***, ça me fout les boules" » , a déclaré Pierre-Emerick Aubameyang, avant d'en rajouter une couche.

«Je n'arrivais pas à retenir mes larmes»