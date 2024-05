OM : Benatia l'a transformé, Aubameyang avoue tout

Amadou Diawara

Arrivé à l'OM lors du dernier mercato estival, Pierre-Emerick Aubameyang a eu du mal à évoluer à son plus haut niveau lors de ses débuts. Mais heureusement pour le club phocéen, l'attaquant gabonais de 34 ans a eu un déclic en cours de saison. Interrogé sur le sujet, Pierre-Emerick Aubameyang a avoué que Medhi Benatia l'avait aidé à retrouver de sa superbe.

Lors du dernier mercato estival, Pierre-Emerick Aubameyang a été transféré librement et gratuitement à l'OM. Auteur de débuts poussifs à Marseille, le buteur de 34 ans n'a pas échappé aux critiques. Alors qu'il a finalement réussi à retrouver son meilleur niveau à l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang a tenu à remercier Medhi Benatia, qui a su trouver les mots pour le relancer.

«Ce sont des choses qui te font du bien»

« Mon échange avec Medhi Benatia, qui m'a rappelé que quand j'étais au top niveau j'étais injouable ? Quand je te dis prise de conscience, il y a ma partie à moi, mais il y a aussi autour, que ce soit mon entourage, ou des gens au club qui m'ont aidé à me relever de ça. Ça peut être une parole, un mot, une phrase ou un échange, comme avec Medhi Benatia, qui vont te toucher et qui vont te faire du bien. Donc tu le prends, tu le remercies et tu charbonnes derrière » , a reconnu Pierre-Emerick Aubameyang lors d'un entretien accordé à Colinterview sur YouTube ce mercredi.

«Ça te donne la force de continuer à bosser»