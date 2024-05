Recalé par le Barça, il fonce vers l'OM ?

Alexis Brunet

L'OM va sans doute être actif sur le mercato et donc recruter de nombreux joueurs pour essayer de faire mieux qu'une bien triste huitième place cette saison. Mais Pablo Longoria doit aussi faire venir un nouveau coach, car Jean-Louis Gasset a quitté le club phocéen, après sa mission de quelques mois accomplie. Marseille piste notamment Sergio Conceição, qui se voyait plutôt rejoindre le Barça, mais qui s'est fait recaler par la formation espagnole.

L'OM a vécu une saison quelque peu contrastée. Les coéquipiers de Jordan Veretout n'ont pu faire mieux qu'une bien triste huitième place en Ligue 1 et donc non qualificative pour une coupe d'Europe. La saison marseillaise a été quelque peu sauvée par le parcours en Ligue Europa, mais les joueurs de Jean-Louis Gasset se sont fait brutalement éliminer par l'Atalanta Bergame, aux portes de la finale.

L'OM mise sur Sergio Conceição pour sa reconstruction

Les supporters marseillais attendent donc bien mieux de leur équipe pour la saison prochaine. Pablo Longoria a d'ailleurs déjà commencé à s'activer pour bâtir un effectif plus compétitif. Cela passe prioritairement par la désignation du nouveau coach. Aux dernières nouvelles, l'OM serait très chaud à l'idée de faire venir Sergio Conceição, qui a de grandes chances de quitter le FC Porto. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, un rendez-vous a même eu lieu entre le président marseillais et l'entraîneur portugais.

Conceição voulait l'AC Milan ou le FC Barcelone