Zidane : L'annonce qui va le contrarier pour son avenir !

Parti du Real Madrid en mai 2021, Zinedine Zidane n'a toujours pas retrouvé un banc de touche depuis. Il faut dire que les plans du technicien français ont été bouleversés suite à la dernière Coupe du monde et la prolongation de Didier Deschamps alors que Zizou attendait que la place se libère en équipe de France. Et voilà que Zidane devra encore patienter un moment pour les Bleus.

Cela fait un moment maintenant que Zinedine Zidane n'a plus entraîné, et ça commence à lui manquer. En effet, pour le média Carré , l'ancien technicien du Real Madrid a fait savoir : « Bien sûr qu’entraîneur ça me manque, mais je suis occupé. Le plus important pour moi c’est d’être occupé, faire des choses. D’être actif quelque part. Et je le suis ! Mais je suis toujours entraîneur. Oui le quotidien me manque quelques fois. Mais il faut savoir que le quotidien d’entraîneur c’est chaud. Il faut beaucoup d’énergie. Donc là j’ai pris une pause. C’est une grande pause. Mais c’est pas grave. Un moment donné, on verra ce qui va se passer et s’il faut remettre le couvert, on le fera. Mais ça me manque de temps en temps ».



Deschamps menacé ? « Non, je ne le crois pas du tout »

Quand va-t-on désormais revoir Zinedine Zidane sur un banc de touche ? Alors que l'avenir du Français a fait énormément parler, sa priorité a longtemps été de reprendre les commandes de l'équipe de France. Le fait est que Didier Deschamps a prolongé jusqu'en 2026 avec les Bleus et la place ne devrait pas se libérer de sitôt. En effet, pour L'Equipe , Philippe Diallo, président de la FFF, a expliqué à propos de l'avenir de Deschamps à l'approche de l'Euro : « Deschamps sera-t-il menacé si la France ne va pas en demi-finale de l'Euro ? Non, je ne le crois pas du tout. Déjà parce qu'il a un contrat qui va jusqu'en 2026. Au-delà de cela, on est avec un sélectionneur qui, depuis des années, a une pérennité de résultats au plus haut niveau qui plaident pour lui ».

