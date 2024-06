Mercato - OM : Zidane passe commande pour le recrutement

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme étant l'option prioritaire de l'OM pour le poste d'entraîneur en cas de vente de Frank McCourt aux investisseurs saoudiens, Zinedine Zidane reste pour l'instant un observateur très assidu de l'évolution du club phocéen. Et l'ancien coach du Real Madrid réclame plus de joueurs issus de la région marseillaise dans les rangs de l'OM.

Zinedine Zidane sur le banc de l'OM, faut-il vraiment y croire ? Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid en 2021, l'ancien numéro 10 emblématique de l'équipe de France, natif de la cité phocéenne, serait l'option numéro 1 des fameux investisseurs saoudiens qui envisageraient de racheter l'OM à Frank McCourt. Un dossier qui fait couler beaucoup d'encre, et en attendant qu'une éventuelle vente ne soit bouclée, Zidane reste un simple supporter de l'OM pour lequel il affiche un souhait fort.

Zidane grand fan de l'OM

Interrogé par Carré , Zinedine Zidane a évoqué son fort attachement envers l'OM, même s'il n'y a jamais joué : « Cela s'est passé comme ça, je ne l'ai pas fait mais Marseille, moi, le club il est toujours dans mon coeur. De mes 11 à 14 ans, j'étais au stade Vélodrome. J'allais au virage nord, j'étais sous le panneau d'affichage. Un vrai ! Cela me manque forcément de ne pas avoir joué à l'OM. Ça, de toute façon, personne ne va me l’enlever. Je suis fier d'être marseillais, c’est là où tout est parti », assure l'ancien capitaine des Bleus, qui glisse un conseil à Pablo Longoria pour le recrutement de l'OM.

« On aimerait plus de joueurs marseillais à l'OM »