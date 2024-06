Le clan Teddy Riner vole au secours d'un joueur de l'OM

Thibault Morlain

Appelé par Didier Deschamps pour disputer l'Euro avec l'équipe de France, Jonathan Clauss a été récompensé de ses bonnes performances sous le maillot de l'OM. Il faut dire que le latéral droit a fait les efforts nécessaires pour jouer dans les meilleures conditions. En ce sens, Clauss a notamment décidé du préparateur physique d'un certain Teddy Riner.

Il y a eu un déclic chez Jonathan Clauss. Alors que le joueur de l'OM n'était pas le plus emballé à l'idée de travailler plus pour être meilleur par le passé, ce n'est désormais plus le cas. Le joueur de l'équipe de France a désormais changé sa façon de penser et cela s'est traduit par une arrivée non-négligeable dans l'entourage de Clauss.



« J’ai longtemps eu du mal à entendre qu’il me fallait travailler davantage »

En plus du staff de l'OM, Jonathan Clauss a décidé de s'offrir les services d'un préparateur physique. Ainsi, depuis l'été 2023, le joueur de l'équipe de France collabore avec Julien Corvo, qui est également le préparateur physique de Teddy Riner. A propos de cette collaboration, Clauss a expliqué pour Le Parisien : « Que m'apporte-t-il ? Déjà, du travail supplémentaire. J’en avais besoin. J’ai longtemps eu du mal à entendre qu’il me fallait travailler davantage. À l’entraînement, je ne me cachais pas, mais c’était en dehors, dans la façon de penser, de récupérer, que je devais progresser ».

« Quand on me donnait à faire quelque chose en plus, j’étais le premier à râler»