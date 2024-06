Mercato - OM : Ces trois recrues sont en sursis

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans sa volonté de faire oublier à ses supporters cette saison 2023-2024 qui s'est très mal terminée, l'OM va s'activer lors du mercato estival, qui ouvre ses portes le 10 juin. Le club a prévenu que l'effectif pourrait totalement changer, et ce, en recrutant de nouveaux profils dans tous les secteurs du jeu, mais aussi en n'hésitant pas à se séparer de certains éléments en fonction des offres. Presque tout le monde est sous la menace, même ceux qui sont arrivés récemment à Marseille.

Malgré le fait d'avoir connu de grandes émotions sur la scène européenne ces derniers mois, après un parcours qui s'est conclu en demi-finales de la Ligue Europa, l'OM aura du pain sur la planche dans les semaines à venir. Le mercato promet déjà d'être très animé, et Pablo Longoria a déjà identifié quelques pistes. Il pourrait aussi y avoir des départs, la quasi-totalité des joueurs étant sur la sellette.

L'OM a prévu du grand ménage

En terminant huitième de Ligue 1 cette saison, alors que l'on pensait pendant longtemps que le club jouerait en Europe la saison prochaine, l'OM rêvait de beaucoup mieux. De gros changements devront avoir lieu, notamment dans l'effectif du club. En effet, l'OM serait à la recherche de profils dans tous les secteurs du jeu, et il n'hésitera pas à se séparer d'un grand nombre de joueurs. D'après La Minute OM , tous les joueurs marseillais sont sur la sellette cet été, hormis Pierre-Emerick Aubameyang, Leonardo Balerdi et Valentin Rongier.

Trois noms sur la sellette ?