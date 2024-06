Vente OM : L'Arabie Saoudite arrive, une date est fixée

Amadou Diawara

Thibaud Vézirian le répète depuis plusieurs mois, l'OM de Frank McCourt devrait être vendu par l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, à en croire le journaliste d'Entrevue, le rachat du club marseillais serait prévue pour le mois de juin. Les acheteurs lui ayant annoncé que ce dossier était sur le point de se concrétiser.

Lors d'un entretien accordé à Foot 01 , Thibaud Vézirian a fait un nouveau point sur la vente de l'OM. Comme l'a indiqué le journaliste d' Entrevue , Frank McCourt devrait céder le club marseillais à l'Arabie Saoudite d'ici la fin du mois de juin.

L'Arabie Saoudite va racheter l'OM

« Un ras de marée à l'OM en juin ? C’est pour bientôt d’après les acheteurs. On espère que c’est pour bientôt et qu’ils vont faire leur petite surprise. Vu l’état du club, pas de directeur général, pas de directeur de la stratégie, pas d’entraineur, une direction sportive avec un prestataire comme Benatia et Longoria pour décider, c’est un sacré bazar à l’OM. Désormais, il y a les aléas pour que tous les intérêts opèrent et c’est une histoire d’image et de communication » , a précisé Thibaud Vézirian, avant d'en rajouter une couche.

Une vente de l'OM en juin ?