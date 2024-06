Mbappé : La validation inattendue pour son transfert au Real Madrid

Thibault Morlain

C’est désormais chose faite : Kylian Mbappé est un joueur du Real Madrid. Le feuilleton a enfin pris fin suite à l’officialisation de la Casa Blanca, annonçant l’arrivée de l’ex-joueur du PSG jusqu’en 2029. Un transfert qui a suscité de très nombreuses réactions, dont celle d’Enrique Cerezo, président de l’Atlético de Madrid.

Déjà effrayant cette saison, ayant remporté la Liga et la Ligue des Champions, le Real Madrid le sera encore plus la saison prochaine avec Kylian Mbappé. Ça fait une arme supplémentaire pour Carlo Ancelotti et forcément, il y a de quoi craindre le pire chez les rivaux suite à cette arrivée du Français. Du côté de l’Atlético de Madrid, on semble pourtant heureux du transfert de Mbappé au Real Madrid.

Mbappé en danger après son arrivée ? Le Real Madrid se lâche https://t.co/vEySowWx8V pic.twitter.com/AR8A0567VL — le10sport (@le10sport) June 8, 2024

« Un bon renfort pour le Real Madrid »

Rapporté par Mundo Deportivo , Enrique Cerezo a commenté l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Président de l’Atlético de Madrid, il a alors répondu : « C’est un bon joueur pour le championnat espagnol, c’est un joueur international très connu et très bon. Je pense qu’il va renforcer la Liga et il sera un bon renfort pour le Real Madrid, indiscutablement ».

« Je préfère la philosophie du Barça »