Mercato : Transfert surprise au PSG, il annonce une erreur de casting

Le remplaçant de Keylor Navas, c'est lui ! Âgé de 25 ans, Matvey Safonov devrait s'engager pour cinq ans avec le PSG. Le portier du Krasnodar aurait déjà passé sa visite médicale au sein de la capitale française. Un profil qui ne convainc pas Walid Acherchour. Selon lui, Safonov serait loin du niveau requis pour faire partie du projet parisien.

Le calme avant la tempête. Avec le départ de Kylian Mbappé, il faut s'attendre à du mouvement au PSG. Le club parisien veut renforcer toutes les lignes, et le poste de gardien de but ne fait pas figure d'exception. Titulaire cette saison, Gianluigi Donnarumma est loin de faire l'unanimité. Le portier italien a du mal à masquer ses failles, notamment en Ligue des champions. Avec le départ de Keylor Navas, le recrutement d'un gardien est devenu plus que nécessaire.

Contretemps dans le dossier Safonov

Comme annoncé par la presse russe, le PSG serait bien parti pour s'attacher les services de Matvey Safonov. Le portier de Krasnodar s'était rendu à Paris il y a quelques jours pour passer sa visite médicale. En pleine procédure de divorce, Safonov doit régler quelques détails avec son ex-femme avant d'acter son transfert. Mais pour Walid Acherchour, le PSG commet une erreur en recrutant le gardien russe.

Safonov ne serait pas au niveau