La vente de l'OM est imminente

Amadou Diawara

Actuel propriétaire de l'OM, Frank McCourt pourrait céder sa place à l'Arabie Saoudite. D'après Thibaud Vézirian, la vente du club marseillais aurait 99% de chances de se concrétiser. D'ailleurs, d'après les acheteurs, sondés par le journaliste d'Entrevue, le rachat de l'OM serait pour bientôt.

Depuis de longs mois, Thibaud Vézirian assure que l'OM va être racheté par l'Arabie Saoudite. Selon le journaliste d' Entrevue , Frank McCourt aurait 99% de chances de vendre le club marseillais.

L'Arabie Saoudite va racheter l'OM

« Le pourcentage de chance que la vente se fasse est à 99 % pour se faire cette année. On attend sereinement le feu d’artifice. Peut-être qu’une telle communication sur un tel club avec un tel ras de marée médiatique et financier n’a aucun sens politiquement avant les européennes. C’est ce qu’il peut se dire, c’est une réflexion qu’il y a parmi les politiques qui parlent de ce deal qui va venir » , a affirmé Thibaud Vézirian sur Twitch .

«C’est pour bientôt d’après les acheteurs»