Equipe de France : Griezmann vole au secours de Mbappé

Thibault Morlain

Suite aux retraites internationales d’Hugo Lloris et Raphaël Varane, Didier Deschamps a dû nommer un nouveau capitaine pour l’équipe de France. Le choix du sélectionneur s’est alors porté sur Kylian Mbappé, préféré notamment à Antoine Griezmann. Le désormais joueur du Real Madrid a ainsi récupéré le brassard, mais il peut compter sur le soutien de son compère de l’Atlético de Madrid.

Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann ? Didier Deschamps avait une décision à prendre pour le nouveau capitaine de l’équipe de France suite à la dernière Coupe du monde. Si le joueur de l’Atlético de Madrid était le préféré de beaucoup d’observateurs, le choix du sélectionneur s’est finalement porté sur le numéro 10 des Bleus aujourd’hui au Real Madrid. De nouvelles responsabilités pour Mbappé, qui s’est retrouvé donc à porter le brassard. Si l’ex-joueur du PSG est donc plus que jamais le patron en sélection, il est tout de même épaulé.

« Kylian a pris le relais, a écouté, il a vu et il assume totalement ce rôle-là »

Dans un entretien accordé au Parisien , Didier Deschamps est revenu sur le rôle de capitaine de Kylian Mbappé en équipe de France. Le sélectionneur des Bleus a tout d’abord expliqué : « Kylian a pris le relais, a écouté, il a vu et il assume totalement ce rôle-là. On passe aussi beaucoup de temps en interne, avec des échanges, différentes situations, sollicitations et ça lui va très bien ».

« Antoine (Griezmann) est avec lui »