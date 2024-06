Mbappé l’impressionne, il succède à Cristiano Ronaldo ?

Benjamin Labrousse

Officiellement joueur du Real Madrid depuis lundi soir, Kylian Mbappé est désormais focalisé sur l’Euro avec les Bleus. Ce mercredi (21h), l’équipe de France affronte le Luxembourg à Metz dans l’un de ses deux matchs de préparation avant le début du tournoi. En amont de cette rencontre, le portier luxembourgeois Anthony Moris s’est exprimé sur l’ex-attaquant du PSG, le comparant au passage à un certain Cristiano Ronaldo.

Avant de partir en Allemagne avec l’équipe de France afin de disputer l’Euro, Kylian Mbappé a mis les choses au clair concernant son avenir. Après avoir annoncé son départ du PSG au mois de mai, l’attaquant français a officiellement rejoint le Real Madrid ce lundi soir. Malgré ce transfert retentissant et attendu depuis plusieurs années, le capitaine des Bleus souhaitent rester focalisé sur l’Euro.

Real Madrid : Mbappé répond à Cristiano Ronaldo ! https://t.co/Q4pxTlTYl0 pic.twitter.com/X1Q4ffxo9v — le10sport (@le10sport) June 5, 2024

« J'ai toujours voulu faire du mieux possible en sélection »

« J'ai toujours eu la volonté de briller en bleu. Je ne suis pas nouveau capitaine, j'ai toujours voulu faire du mieux possible en sélection. Cela continuera comme ça, l'envie est toujours au maximum je donne tout en sélection. J'ai toujours eu cette ambition de tout donner et d'essayer de marquer l'histoire du foot français » , déclarait notamment Mbappé en conférence de presse ce mardi. Avant de s’envoler en Allemagne, la bande à Didier Deschamps affronte le Luxembourg en amical ce mercredi soir (21h) à Metz. Interrogé par le Parisien , le gardien luxembourgeois Anthony Moris s’est livré sur Kylian Mbappé.

« Je le compare un peu à Cristiano Ronaldo »