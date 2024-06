Mercato - PSG : Aprés Mbappé, un autre joueur annonce son départ !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alexandre Letellier, qui était le quatrième gardien du PSG depuis maintenant plusieurs années, vient d'officialiser son départ. Le gardien de 33 ans arrivait en fin de contrat à l'issue de la saison, et quatre ans après son retour dans son club formateur, il va donc devoir se trouver un nouveau challenge sur le marché des transferts.

C'est un enfant du club qui annonce désormais son départ du PSG. Quelques jours après la signature officielle de Kylian Mbappé au Real Madrid, Alexandre Letellier, formé au PSG dans son enfance et quasiment jusqu'à son passage chez les professionnels, a annoncé son départ du club sur Instagram mardi soir. Avant de partir, il a tenu à remercier tous ceux qui l'ont entouré pendant toutes ces années.

Letellier, pur produit du PSG

Né à Paris, Alexandre Letellier a logiquement gravi les échelons au PSG quand il était enfant. Passé ensuite par le SCO Angers, les Young Boys de Bernes, Troyes ou encore Orléans, il est finalement revenu au PSG en 2020 dans le rôle de troisième ou quatrième gardien. Lors des saisons 2021-2022 et 2022-2023, il avait fait une courte apparition sur la pelouse lors de la 38ème journée de Ligue 1 pour qu'il participe à la fête lui aussi.

Transfert de Mbappé : Jackpot à 500M€ pour le Real Madrid https://t.co/HIfv508lU1 pic.twitter.com/1nBrk9Qi1u — le10sport (@le10sport) June 5, 2024

« A bientôt Paris, merci pour tout »