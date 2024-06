PSG - Real Madrid : Coup de gueule magistral sur le transfert de Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le Real Madrid a enfin officialisé lundi soir la signature du Kylian Mbappé qui débarque donc libre après la fin de son contrat avec le PSG. Daniel Riolo met l’accent sur ce grand évènement en Espagne en faisant le contraste avec le départ assez houleux de Mbappé en France, et considère que l’attaquant français n’a pas été considéré à sa juste valeur sur la fin de son histoire parisienne.

Comme prévu, le Real Madrid a officialisé lundi en début de soirée l’arrivée de Kylian Mbappé, qui s’est donc engagé pour cinq ans dans la capitale espagnole. L’ancien numéro 7 du PSG débarque donc après sept ans au Parc des Princes, et malgré son statut de meilleur buteur de l’histoire du club francilien, Mbappé a vécu une fin d’histoire très compliquée avec certains supporters du PSG. Daniel Riolo a d’ailleurs poussé un gros coup de gueule à ce sujet lundi soir au micro de l’After Foot, sur RMC Sport .

A peine recruté, Mbappé va rapporter une fortune au Real Madrid ! https://t.co/08B3u8fetr pic.twitter.com/ZFLEckDSFG — le10sport (@le10sport) June 4, 2024

« Ce pays ne connait rien au foot »

« Nos esprits illuminés en France le prennent pour un tocard depuis un ans. Dans ce pays qui ne connait rien au foot, dans ce club du Real qui ne connaît rien au foot, il se trouve qu’aujourd’hui ils sont en antenne continue et qu’il est accueilli comme une star au même titre que Cristiano Ronaldo. C’est exactement l’impact aujourd’hui du transfert. (…) Nous, on a passé un an à entendre des gens le traiter de tocard et à considérer que c’était un tout droit », lâche Riolo, qui estime donc que Mbappé n’a pas été considéré à sa juste valeur en raison de son choix de quitter le PSG pour le Real Madrid.

« J’ai vu des choses hallucinantes »