Il vend la mèche pour le retour de Mbappé à Paris

Amadou Diawara

Les prochains Jeux Olympiques auront lieu du 26 juillet au 11 août à Paris. Alors que l'équipe de France masculine de football est en lice pour la compétition, Thierry Henry n'a pas inscrit le nom de Kylian Mbappé dans sa liste. Malgré tout, à en croire Philippe Diallo, le nouveau joueur du Real Madrid a encore une chance de disputer la compétition.

Kylian Mbappé ne l'a jamais caché : il rêve de défendre les couleurs de l'équipe de France aux Jeux Olympiques. Alors que la prochaine édition aura lieu à Paris du 26 juillet au 11 août, la nouvelle recrue du Real Madrid ne figure pas sur la liste de Thierry Henry, le sélectionneur tricolore. Toutefois, comme l'a affirmé Philippe Diallo, Kylian Mbappé peut encore être convoqué pour les JO de Paris.

«Thierry Henry a présenté une liste qu'il a qualifiée de virtuelle»

« Kylian Mbappé ne figure pas dans la liste de Thierry Henry pour les JO. Est-ce que cela veut dire que ni vous ni le président Macron n'êtes parvenus à convaincre Florentino Pérez, le président du Real Madrid, que vous avez vu il y a quelques jours à l'Élysée ? (Sourire.) Thierry Henry a présenté une liste qu'il a qualifiée de virtuelle, c'est-à-dire qu'elle donne un premier cap après tous les contacts qui ont été pris. Des gens peuvent sortir et d'autres entrer. Il ne vous a pas échappé que, parmi les plus de 23 ans que l'on peut retenir, il n'y en a que deux sur les trois possibles. Donc, il y a une troisième place qui reste ouverte pour la liste définitive qui sera remise le 3 juillet » , a expliqué Philippe Diallo, président de la FFF, lors d'un entretien accordé à L'Equipe .

«Il y a une troisième place qui reste ouverte»