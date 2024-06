Deschamps évite une polémique qui a piégé le PSG

Pierrick Levallet

L'équipe de France a rendez-vous à Metz ce mercredi pour affronter le Luxembourg avant le début de l'Euro 2024. Les Bleus ont donc fait le voyage en train plutôt qu'en avion. Didier Deschamps a notamment évité une polémique sur la question des transports, chose que le PSG n'avait pas réussi à esquiver.

Ce mercredi, l’équipe de France va disputer son premier match de préparation pour l’Euro 2024. Les Bleus seront opposés au Luxembourg, et la rencontre se tiendra au Stade Saint-Symphorien de Metz. Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont alors fait le voyage en train plutôt qu’en avion. Et Didier Deschamps s’est livré sur ce moyen de transport plus écologique.

«C'était bien, très bien»

« C'était bien, très bien, ça. On n'est pas dans les airs, on est dans des wagons, on peut téléphoner, on s'est arrêté plusieurs fois. On a une amplitude horaire différente. J'ai dû décaler le déjeuner d'une bonne demi-heure, ce n'est jamais évident à la veille d'un match mais à partir du moment où ça a été décidé par le président de la Fédération Philippe Diallo... On a aussi pu donner du plaisir à des gens que l'on n'a pas l'habitude de croiser » a confié Didier Deschamps en conférence de presse ce mardi.

Le PSG s'était fait piéger par la question des transports