Thierry Henry prépare du lourd sans Mbappé !

Arnaud De Kanel

C'est le grand jour pour Kylian Mbappé. Ce lundi, le Real Madrid devrait officialiser la venue de l'attaquant français, mettant ainsi fin à un long feuilleton ainsi qu'au rêve olympique du capitaine des Bleus. En effet, les Merengue ne lâcheront pas leur nouvelle star pour les JO mais Thierry Henry devrait pouvoir compter sur un très bel effectif.

Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG à compter du 30 juin. Le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale s'apprête à rejoindre le Real Madrid qui pourrait même officialiser le transfert ce lundi. Ainsi, Mbappé ratera vraisemblablement les Jeux Olympiques de Paris 2024 car les Merengue ne comptent pas le mettre à disposition de l'équipe de France olympique. Fort heureusement, le vivier français est fourni et Thierry Henry, le sélectionneur des Bleuets , devrait annoncer une liste très intéressante ce lundi.

Les clubs de Ligue 1 jouent le jeu

Jour de liste pour Thierry Henry. Ce lundi, le sélectionneur des Bleuets donnera une conférence de presse et communiquera sa pré-liste de 30 joueurs retenus pour les JO. D'après les informations de L'Equipe , Bradley Locko (Brest), Andy Diouf (RC Lens), Elye Wahi (RC Lens), Rayan Cherki (OL), Maghnes Akliouche (AS Monaco), Joris Chotard (Montpellier), Khephren Thuram (OGC Nice) et Guillaume Restes (Toulouse) en feront partie, leurs clubs ayant accepté de les libérer à la différence du LOSC et du PSG avec Leny Yoro, Lucas Chevalier, Bafodé Diakité, Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola. A noter que le Stade Rennais laissera filer deux joueurs parmi Désiré Doué, Arnaud Kalimuendo et Adrien Truffert.

