Ballon d'Or : Coup de théâtre pour Kylian Mbappé ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a joué sa septième et dernière saison avec le PSG. Tombé en demi-finale de Ligue des Champions avec le club parisien, le capitaine de l'équipe de France est à la traine dans la course au Ballon d'Or. Mais en cas de sacre à l'Euro 2024, Kylian Mbappé peut-il remporter le Graal ? A vos votes !

Lors de l'été 2017, Kylian Mbappé était partagé entre le PSG et le Real Madrid. Et finalement, le capitaine de l'équipe de France a choisi de rejoindre le club parisien. En effet, Kylian Mbappé a été prêté avec option d'achat au PSG, qui a levé sa clause à 180M€ pour le conserver définitivement. A Paris depuis sept années, la star de 25 ans ne portera pas le maillot rouge et bleu la saison prochaine. En effet, Kylian Mbappé a annoncé son départ dernièrement.

Vinicius Jr est en pole pour le Ballon d'Or

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin. Et pour sa dernière saison avec le PSG, l'attaquant français ne devrait pas soulever le Ballon d'Or, à moins de frapper un très grand coup lors de l'Euro 2024.

L'Euro est décisif pour Mbappé