PSG : Al-Khelaïfi contre Aulas, il rêve d’une «dinguerie»

Compétition actuellement organisée au Mexique, la Kings World Cup réunit des équipes du monde entier, dont une sélection française, emmenée par le streameur AmineMaTue, qui a à ses côtés Samir Nasri et Jérémy Ménez. Alors que les règles de ce tournoi diffèrent du football traditionnel, AmineMaTue s’est mis à rêver d’une scène folle.

Ce dimanche soir, l’équipe française Foot2Rue joue sa place pour les huitièmes de finale de la Kings World Cup. Les coéquipiers de Jérémy Ménez et Samir Nasri devront alors s’imposer face aux Argentins du Muchachos FC. Une rencontre durant laquelle on devrait voir AmineMaTue, streameur et président du Foot2Rue, s’essayer au « penalty du président » comme le stipule les règles de la compétition.



Imaginez Nasser Al-Khelaïfi tirer un penalty lors d’un match du PSG ! AmineMaTue en rêverait. Pour L’Equipe , il a expliqué : « S'il fallait intégrer une règle de la Kings dans le foot moderne ? Le penalty du président ! T'imagines Nasser al-Khelaïfi descendre de la tribune tirer un péno contre Jean-Michel Aulas ? Mon rêve, ce serait une dinguerie ! ».

