PSG : Luis Enrique l’adore, un crack frustré ?

Benjamin Labrousse

Cette saison, Luis Enrique a su développer plusieurs joueurs au PSG, à commencer par Bradley Barcola. Grâce à la direction de l’Espagnol, l’ailier de 21 ans est entré dans une nouvelle dimension, et a même été sélectionné en équipe de France. En direct de Clairefontaine ce samedi après-midi, Barcola a cependant révélé ne pas être totalement satisfait de sa saison.

La saison du PSG aura été positive à bien des égards. Une grande réussite du club de la capitale et dont le mérite revient à Luis Enrique, est d’avoir réussi à développer des jeunes joueurs comme Vitinha, ou encore Bradley Barcola, qui ont tous deux pris une nouvelle dimension sur ces derniers mois.

Luis Enrique a propulsé Barcola dans une autre dimension

Recruté contre 50M€ du côté de l’OL l’été dernier, l’ailier né en 2002 n’a cessé d’être complimenté par Luis Enrique au PSG. Le technicien espagnol avait d’ailleurs été déterminant dans son transfert vers Paris en lui passant directement un coup de fil afin de le convaincre. Sélectionné par Didier Deschamps afin de disputer l’Euro avec l’équipe de France, Barcola était présent en conférence de presse ce samedi.

« Je n'étais pas très content de ma saison »