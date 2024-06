Le PSG lâche 50M€, il savoure

Benjamin Labrousse

Désireux de se renforcer par l’intermédiaire de jeunes joueurs prometteurs, et attentif aux talents de Ligue 1, le PSG n’a pas hésité à lâcher 50M€ afin de s’attacher les services de Bradley Barcola l’été dernier. Arrivé en provenance de l’OL, le joueur de 21 ans a évoqué sa trajectoire de carrière ce samedi.

Auteur d’une première saison très intéressante au PSG, Bradley Barcola a reçu une grande nouvelle. Jusque-là international Espoir, l’ailier de 21 ans a été convoqué par Didier Deschamps afin de disputer l’Euro avec les Bleus. Une ascension sensationnelle pour le transfuge de l’OL, recruté par le club parisien l’été dernier.

Barcola a beaucoup évolué

Arrivé contre 50M€ à Paris, Bradley Barcola a rapidement franchi les étapes. Le joueur brouillon à ses débuts sous les couleurs du PSG a laissé place à un ailier représentant une menace permanente sur le terrain. Ce samedi, ce dernier a évoqué sa trajectoire express en direct de Clairefontaine.

« Je peux pas expliquer pourquoi ça a été aussi vite »