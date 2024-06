Clash au PSG à cause de l’équipe de France ?

Thomas Bourseau

L’équipe de France n’a pas été un souvenir très joyeux pour Jérémy Ménez à l’Euro 2012. L’ex-international français était entraîné par Laurent Blanc, qui a été son coach au PSG un an plus tard, et les frictions de l’Euro 2012 auraient eu des répercussions sur leur collaboration au Paris Saint-Germain aux yeux de Ménez.

Pendant une saison et demie, Jérémy Ménez a évolué sous les ordres de « The Coach » comme il l’a récemment appelé via Canal+ : Carlo Ancelotti. « Pour moi, c’est The Coach. Qu’est-ce que je peux dire de plus ? » . Mais au terme de la saison 2012/2013, Ancelotti s’en est allé du côté du Real Madrid et a été remplacé par Laurent Blanc que Ménez avait connu en équipe de France et notamment à l’Euro.

«Les frictions avec Laurent Blanc ? L’article qui était sorti sur France Football par rapport à Lucas»

Pendant l’ère-Laurent Blanc, le PSG a proposé un jeu collectif apprécié des supporters. Mais pendant la collaboration d’une saison entre le champion du monde 98 et Jérémy Ménez, tout ne s’est pas bien passé entre les deux hommes. Et entre autres en raison d’une remarque de Jérémy Ménez sur Lucas Moura dans France Football. « Ma citation sur le fait qu’il vaille mieux être étranger que français au PSG ? J’ai ressenti ça et je l’ai dit. Je ne déméritais pas moins qu’un autre. Je n’en voulais pas du tout à Lucas, c’était plus un mécontentement. Lucas, je n’avais vraiment rien contre lui et c’était quelqu’un avec qui je m’entendais super bien. Les frictions avec Laurent Blanc ? L’article qui était sorti sur France Football par rapport à Lucas. Des choix que je ne comprenais pas parfois et à cette époque là je le faisais savoir pas forcément de la bonne manière ».

«Laurent Blanc nous en a peut-être voulu pour ça»