Départ de Mbappé : Ce n’est pas trop tôt pour un ancien du PSG !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé va quitter les terres parisiennes après sept ans passés au Paris Saint-Germain. Le natif de Paris quitte le PSG en tant que légende et meilleur buteur de l’histoire du club. Aux yeux de Jérémy Ménez, lui aussi parisien et ancien du PSG, Mbappé aurait dû plier bagage avant.

Natif de Paris et ayant grandi une partie de son enfance à Bondy, Kylian Mbappé a un lien spécial avec le grand club de sa région : le Paris Saint-Germain. Et ce lien, le principal intéressé l’a toujours revendiqué quand bien même il a souvent fait l’objet d’énormes spéculations sur son avenir au PSG, qu’il va finalement quitter cet été en tant qu’agent libre afin de rejoindre le Real Madrid sauf énorme revirement de situation.

Enfant de région parisienne, Jérémy Ménez comprend les envies d’ailleurs de Mbappé

Comme Kylian Mbappé, Jérémy Ménez a grandi en région parisienne et a eu la chance de pouvoir porter les couleurs du grand club du coin : le PSG. Lors d’une entrevue avec Canal+ dans le cadre du programme Détective Mathoux au cours duquel l’invité doit passer au détecteur de mensonges du journaliste Hervé Mathoux, l’ancien joueur du PSG n’est pas surpris des envies d’ailleurs de Kylian Mbappé.

«Si j’avais été à sa place, je pense que je serais parti avant»