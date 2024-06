Mercato - OM : Longoria à l’origine d’un transfert XXL

Thibault Morlain

Malgré le départ d’Alexis Sanchez, l’OM n’a pas vraiment perdu au change à l’intersaison. En effet, Pierre-Emerick Aubameyang est arrivé, débarquant en provenance de Chelsea. Le Gabonais a alors réalisé une saison XXL, empilant les buts. L’OM ne s’est donc pas trompé avec Aubameyang et pour cela, il faut donner le crédit ce transfert à Pablo Longoria.

Revoilà Pierre-Emerick Aubameyang en Ligue 1 ! Après une saison très compliquée à Chelsea, le Gabonais a décidé de relancer sa carrière dans un championnat qu’il connait très bien. Passé notamment par l’ASSE ou encore le LOSC, il s’est engagé avec l’OM, où il devait faire oublier Alexis Sanchez. La mission a été réussie pour Aubameyang, auteur d’une énorme saison avec le club phocéen.



« C’est Pablo Longoria qui a fait la démarche pour que je puisse venir »

Pierre-Emerick Aubameyang a donc posé ses valises à l’OM. Revenant sur son transfert pour Colinterview , le Gabonais a révélé l’importance de Pablo Longoria dans son choix : « C’est Pablo Longoria qui a fait la démarche pour que je puisse venir. D’ailleurs, au passage, je l’en remercie encore une fois parce que ça aura été une année compliquée, mais remplie d’émotions, très fortes. Je pense que c’est ce que j’avais besoin après une année manquée à Chelsea. Pour moi, perso, j’avais besoin de quelque chose de fou, comme moi en fait. J’avais besoin de peps, de retrouver la joie de gagner à domicile. A Marseille, je ne pouvais pas mieux tomber. C’est l’extrême, mais c’est ça qu’on aime. Quand on est footballeur, on vit pour ça. Le Vélodrome, c’est quelque chose de fou ».

« Je suis venu vraiment avec beaucoup d’humilité »