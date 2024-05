PSG : Jackpot à 3,5 milliards pour le Qatar !

Amadou Diawara

Depuis le rachat de QSI en 2011, le PSG se met à rêver plus grand. Grâce aux investissements XXL de son nouveau propriétaire, le club de la capitale est entré dans une toute nouvelle dimension. D'ailleurs, le PSG fait partie du top 10 des écuries ayant la plus haute valeur d'entreprise, passant de 2,86 à 3,49 milliards d’euros entre 2023 et 2024.

Le PSG a une valeur d'entreprise de 3,49 milliards d’euros

Ce jeudi, Football Benchmark a publié un nouveau rapport sur les plus grosses cylindrées européennes. Spécialisé dans l’analyse des performances financières des clubs de football, le cabinet a classé les clubs ayant la plus grande valeur d'entreprise. Et le PSG est huitième.

Le PSG est classé à la huitième position