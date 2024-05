Un crack signe au PSG et annonce du lourd

Benjamin Labrousse

Il y a un peu plus d’une semaine, le PSG officialisait la signature de Senny Mayulu, qui a paraphé son premier contrat professionnel jusqu’en juin 2027. Une grande nouvelle pour le jeune joueur de 18 ans, qui a également été élu « Titi d’Or ». Suite à cette récompense, Mayulu a affirmé vouloir poursuivre sur sa lancée.

Le PSG dispose de nombreux talents. Après l’éclosion de Warren Zaïre-Emery dès la saison dernière, deux autres talents de la génération 2006 ont fait leur apparition au sein de l’équipe première. Ainsi, dès les premières rencontres de 2024, Senny Mayulu et Yoram Zague se sont vu propulsé avec les A.

Mayulu a prolongé au PSG

Mayulu, milieu offensif de formation, a rapidement prouvé qu’il détenait un gros potentiel. Très apprécié de Luis Enrique, qui a vanté ses mérites à de nombreuses reprises, le natif du Blanc-Mesnil a été utilisé dans l’axe du milieu de terrain, mais aussi sur l’aile gauche, et a su marquer des points auprès de son entraîneur. La semaine dernière, Senny Mayulu a d’ailleurs signé son premier contrat professionnel au PSG, et se voit désormais lié au club de la capitale jusqu’en juin 2027.

« J'aimerais... gagner des trophées comme tout le monde