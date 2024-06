Mercato - PSG : Mbappé a trahi le Real Madrid ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. L'international français a signé au Real Madrid, et la chose a été officialisée ce lundi soir. La star de 25 ans aurait toutefois pu rejoindre les Merengue plus tôt. En 2022, le capitaine de l'équipe de France avait retourné sa veste au dernier moment pour prolonger au PSG. Florentino Pérez s'était alors senti trahi, même s'il avait senti la chose venir.

C’est officiel, Kylian Mbappé évoluera au Real Madrid la saison prochaine. Le club madrilène a annoncé la chose à travers un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Sept ans après son arrivée au PSG, le capitaine de l’équipe de France va donc relever un nouveau défi. Mais le champion du monde 2018 aurait pu débarquer plus tôt au sein de la Casa Blanca .

Mbappé avait snobé le Real Madrid en 2022

En effet, le Real Madrid était passé tout proche de signer Kylian Mbappé en 2022. Alors qu’il était en fin de contrat, l’attaquant français semblait se diriger vers le pensionnaire de La Liga. Mais au dernier moment, Kylian Mbappé a retourné sa veste et a prolongé au PSG. Si l’annonce avait fait l’effet d’une bombe, le Real Madrid était visiblement préparé à cela.

Florentino Pérez l'avait senti venir