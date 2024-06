Mercato : Le clan Mbappé fait toujours peur au PSG !

Axel Cornic

Le départ de Kylian Mbappé ne semble pas vraiment se faire de la meilleure des manières, puisque plusieurs médias évoquent des tensions toujours présentes entre son entourage et la direction du paris Saint-Germain. Et cela pourrait bien avoir une répercussion sur l’un des dossiers chauds du prochain mercato estival.

L’amour entre Kylian Mbappé et le PSG aura finalement duré sept ans. Ou peut-être moins ? Car depuis l’été dernier déjà des gros problèmes internes ont été évoqués, avec notamment une véritable guerre entre la star française et Nasser Al-Khelaïfi, président du club parisien. Et ce n’est pas fini…

Le PSG en froid avec Mbappé

Ce mardi, au lendemain de l’officialisation de la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid, L’Équipe révèle que le Français serait toujours lié au PSG… par une bataille judiciaire ! Les dirigeants parisiens auraient en effet décidé de ne pas verser au joueur les salaires du mois d’avril, de mai et probablement même celui de juin, avec l’affaire qui devrait donc se terminer devant les tribunaux.

