Messi - Cristiano Ronaldo : Mbappé entre déjà dans l’histoire au Real Madrid !

Thomas Bourseau

C’est enfin devenu officiel lundi en début de soirée. Kylian Mbappé est la nouvelle star du Real Madrid qui est arrivée libre du PSG. Comme Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, Kylian Mbappé va connaître le championnat espagnol. Et à l’instar des deux multiples lauréats du Ballon d’or, l’annonce de son transfert a fait vibrer la toile sur les réseaux sociaux.

Kylian Mbappé a sauté le pas. Depuis son test en décembre 2012, le Real Madrid de Florentino Pérez souhaite mettre la main sur la pépite qu’il était à l’époque. Même son de cloche en 2017 après son éclosion à l’AS Monaco, mais même résultat : un « non » de la part du clan Mbappé. L’objectif était de rester dans l’hexagone et le joueur a eu ce qu’il voulait avec un prêt avec option d’achat obligatoire de 180M€ au PSG. Sept années plus tard et après deux gros feuilletons en 2021 et 2022 qui ont finalement débouché sur une prolongation de contrat, Mbappé rejoint « enfin » le Real Madrid.

Mbappé ferme le podium des transferts les plus likés de l’histoire

Lundi soir, le Real Madrid a publié son communiqué tant attendu afin d’annoncer la venue de Kylian Mbappé. A cela s’est ajouté une vidéo en hommage à des grands moments de sa carrière, que ce soit en club ou en sélection. Publié à 19h28 sur le compte officiel X (anciennement Twitter ) du Real Madrid, le communiqué comptabilise ce mardi 4 juin 2024 à 13h un total de 865 000 likes sur X . Ce qui fait de ce transfert le 3ème plus liké de l’histoire du réseau social. Mbappé est d’ailleurs bien entouré et a fait mieux que l’octuple Ballon d’or Lionel Messi.

Comunicado oficial: Mbappé.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 3, 2024

Lionel Messi éjecté du podium par Kylian Mbappé

Lors de la première quinzaine d’août 2021, Lionel Messi rentrait de vacances après le sacre de l’Argentine à la Copa America avec la ferme intention d’apposer sa signature sur le contrat que le nouveau président du FC Barcelone, Joan Laporta, lui avait promis à l’époque. En raison d’un budget non suffisant, le Barça n’a eu d’autre choix que de laisser Lionel Messi s’en aller libre. Résultat ? Le champion du monde en titre a signé en faveur du PSG. Un transfert qui est devenu à l’époque le plus liké de l’histoire de la plateforme X avec 808 000 likes. Cependant, Lionel Messi ne l’est pas resté longtemps.

Cristiano Ronaldo, maître incontesté des réseaux

Fin août 2021, Cristiano Ronaldo prenait une grosse décision. Après trois ans passés à la Juventus, le quintuple Ballon d’or tranchait dans le vif et effectuait un gros retour là où il s’est révélé aux yeux de l’Europe : Manchester United. De 2003 à 2009, le Portugais a enflammé Old Trafford et a fait son retour au bercail en 2021. L’annonce de son arrivée a cassé internet. Et pour cause, sur X , le post de Manchester United a récolté 1,8M de likes. Un record absolu qui n’a pas été battu par Lionel Messi, ni par Kylian Mbappé.

La surprise Arda Güler