Mbappé : Cristiano Ronaldo l’adoube, la grande annonce du Real Madrid

Cristiano Ronaldo est une légende incontestable du Real Madrid où il détient même le statut de meilleur buteur de l’histoire du club avec 451 buts à son compteur. Kylian Mbappé a idolâtré le Portugais toute sa vie, et va maintenant porter le même maillot que lui à la Casa Blanca. D’ailleurs, son arrivée pourrait supplanter celle de Cristiano Ronaldo en termes de retombées économiques.

Kylian Mbappé est un fan absolu de Cristiano Ronaldo. A 14 ans, il s’est rendu au Santiago Bernabeu pour y faire des tests et a notamment rencontré le quintuple Ballon d’or avec une photo à l’appui. Sa chambre était remplie de posters de « CR7 » et Mbappé a lui-même reconnu son admiration envers Ronaldo pendant le Intérieur Sport qui lui était consacré en 2018. « Ronaldo… Tout le monde sait l’admiration que j’ai pour lui, mais à ce moment-là… Même Ronaldo ne peut rien faire », disait-il à propos de l’élimination du PSG en 1/8ème de finale de Ligue des champions contre le Real Madrid de Cristiano Ronaldo.

«C’est à mon tour de te regarder. Hâte de te voir illuminer le Santiago Bernabeu»

Lundi soir, le Real Madrid a officialisé l’arrivée de Kylian Mbappé pour les cinq prochaines saisons. L’occasion pour Kylian Mbappé de publier des photos sur Instagram accompagnées d’un message en espagnol, en anglais et en français sur sa joie de rejoindre le club qui l’a toujours fait vibrer. Et dans la section commentaires, Cristiano Ronaldo est sorti du silence. « C’est à mon tour de te regarder. Hâte de te voir illuminer le Santiago Bernabeu… Hala Madrid ! ».

Les retombées économiques de l’arrivée de Mbappé « supérieures » à celles de Cristiano Ronaldo ?