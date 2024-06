Mercato : Une icône du PSG sur le départ après Mbappé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé a officialisé lundi soir sa signature avec le Real Madrid, et l'attaquant pourrait ne pas être le seul départ majeur de l'été au PSG. En effet, la direction parisienne serait prête à également laisser filer Presnel Kimpembe en cas de bonne offre, et ce alors que l'international tricolore a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2026.

Le mercato estival démarre sur les chapeaux de roue au PSG ! Quelques semaines après avoir annoncé son départ du club sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé a enfin officialisé lundi soir sa signature pour cinq ans au sein du Real Madrid, mettant ainsi un terme à un long feuilleton. Mais le PSG pourrait également se séparer d'une autre icône de son projet dans les semaines à venir...

Le PSG prêt à lâcher Kimpembe

Selon les révélations de Foot Mercato , la direction du PSG ne considère plus Presnel Kimpembe comme un élément intransférable, et le défenseur central de 28 ans pourrait donc être vendu cet été en cas d'offre jugée satisfaisante par le club de la capitale. Miné par les blessures et éloigné des terrains depuis février 2023, Kimpembe semble donc se rapprocher d'un départ de son club formateur.

Il avait pourtant prolongé...

Le 20 décembre dernier, Kimpembe avait pourtant prolongé son contrat jusqu'en 2026 avec le PSG, mais cette signature ne semble pas garantir son avenir au Parc des Princes pour autant, d'autant que le club francilien compte déjà dans ses rangs un certain nombre de défenseurs centraux (Marquinhos, Skriniar, Beraldo, Hernandez, Danilo Pereira...). Reste à savoir qui sera disposé à recruter Kimpembe cet été.