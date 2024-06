Mbappé - Real Madrid : Nouvelle annonce attendue dans les prochains jours ?

Axel Cornic

Ce lundi 3 juin, le Real Madrid et Kylian Mbappé ont officialisé leur union la page Paris Saint-Germain est donc définitivement tournée. Mais il reste encore quelques zone d’ombres à élucider dans ce dossier, notamment l’avenir proche de la star française et sa possible participations aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

Après des longs mois de spéculations, c’est enfin officiel. En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé ne prolongera pas et rejoindra la Real Madrid, dont l’offre existe depuis février dernier comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com. Une évenement que tout le monde attendait et qui a fait couler énormément d’encre ces dernières heures…

Mbappé signe au Real Madrid

Car il n’y a pas que la France ou l’Espagne pour parler de la signature de Mbappé au Real Madrid ! Le visage du Français s’affiche en effet sur toutes les Unes des quotidiens sportifs de la planète football, avec évidemment les montants de son nouveau contrat qui font fantasmer. Selon Sky Sports , il devrait notamment percevoir une prime à la signature de 100M€, avec un salaire annuel de 15M€ net, soit moins de la moitié que ce qu’il touchait au PSG.

Adieux les Jeux Olympiques 2024 ?