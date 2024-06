Mbappé : Le Real Madrid valide déjà un grand changement pour 2025 !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé et le PSG, c'est terminé. Le capitaine de l'équipe de France partira une fois son contrat expiré le 30 juin prochain. L'international français a choisi le Real Madrid pour poursuivre sa carrière. Il devrait d'ailleurs récupérer le 9 d'un certain Karim Benzema. Mais son numéro devrait changer après seulement une saison passée chez les Merengue.

L’histoire entre le PSG et Kylian Mbappé touche à sa fin. Son contrat expire le 30 juin prochain et l’international français a déjà fait savoir sur les réseaux sociaux qu’il n’allait pas prolonger. Le natif de Bondy sera donc libre à partir du mois de juillet, mais son avenir est déjà scellé. Si Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que Liverpool et Manchester United s’étaient positionnés, Kylian Mbappé a finalement choisi le Real Madrid pour la suite de sa carrière, un feuilleton qui a officiellement pris fin ce lundi.

Mbappé : Le PSG rattrapé par une bataille judiciaire ? https://t.co/3bmoWL8bE3 pic.twitter.com/v17ZnilT2a — le10sport (@le10sport) June 3, 2024

Direction le Real Madrid pour Mbappé !

Après sept ans passés au PSG, le champion du monde 2018 va relever le défi de s’imposer chez Los Blancos à partir de la saison prochaine. Florentino Pérez a enfin réussi à mettre la main sur la star de 25 ans, après avoir été snobé à la dernière minute en mai 2022. Kylian Mbappé sera naturellement privé du numéro 7, qui est à Vinicius Jr, et du 10 puisque Luka Modric devrait rester la saison prochaine. C’est donc avec le 9 d'un certain Karim Benzema dans son dos que le natif de Bondy évoluera pour sa première année chez les Merengue .

Son numéro de maillot va changer après une saison ?