Mercato : Le Real Madrid fait son annonce, Mbappé prend un énorme risque ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est la fin d’un très long feuilleton qui a pris fin ce lundi. Le Real Madrid a annoncé en début de soirée la signature de Kylian Mbappé pour les cinq prochaines années, soit jusqu’en juin 2029. Après sept saisons au PSG, l’international français prend donc la direction d’un club fraichement sacré champion d’Europe, le bon choix pour lui ?

Priorité de Florentino Pérez depuis de longues années, Kylian Mbappé a attendu l’été 2024 pour poser ses valises près du Santiago Bernabéu. Ce lundi soir, le Real Madrid a officialisé le recrutement qui capitaine de l’équipe de France, dont le bail avec le PSG arrive à expiration. « Un rêve devenu réalité , s’est enflammé Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux. Tellement heureux et fier de rejoindre le club de mon rêve, le Real Madrid. Personne ne peut comprendre à quel point je suis excité en ce moment. J’ai hâte de vous voir, Madridistas, et merci pour votre incroyable soutien ». Désormais, la pression est grande sur les épaules de l’attaquant âgé de 25 ans.

Mercato - Officiel : Le Real Madrid annonce la signature de Kylian Mbappé ! https://t.co/JvaDDWEX6Y pic.twitter.com/hEEuZ6yALg — le10sport (@le10sport) June 3, 2024

Le Real Madrid a brillé en Espagne et en Europe sans Mbappé

Pièce centrale du PSG, Kylian Mbappé débarque au Real Madrid dans un nouveau rôle et devra se fondre dans un collectif parfaitement huilé qui a permis au club de glaner sa quinzième Ligue des champions et de mettre la main sur la Liga. « Nous avons gagné le championnat cette saison parce qu'il n'y a pas d'ego ici , a déjà prévenu Carlo Ancelotti dans un entretien accordé au Times . Vinícius, pas d'ego. Bellingham, pas d'ego. Rodrygo, pas d'ego. Et les joueurs seniors sont comme ça. Toni Kroos, Dani Carvajal, Nacho, Luka Modric. Je ne sais pas ce qui se passera à l'avenir, mais il n'y a pas de jalousie entre les jeunes aujourd'hui. L'humilité est importante. Il faut l'avoir ». Une sortie qui sonne comme un avertissement pour les nouveaux éléments du Real Madrid, avec Kylian Mbappé en tête, lui qui ne dispose plus de la même cote de popularité que ces dernières années en Espagne.

« Il ne choisit pas la facilité »