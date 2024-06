PSG : Thierry Henry trahi pour les JO ?

Thomas Bourseau

Thierry Henry a soumis une pré-liste de joueurs sélectionnés pour participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024 dans laquelle figurent les noms de cracks du PSG et du LOSC. Cependant, les deux pensionnaires de Ligue 1 refusent de les libérer au grand dam et à la grande surprise du sélectionneur au vu de la visioconférence datant de décembre dernier. Explications.

« Les Jeux olympiques se déroulant une fois par siècle en France, il est inconcevable que nous n’ayons pas la capacité de mettre sur le terrain nos meilleurs talents » . Voici le discours que tenait Philippe Diallo tenait il y a un an de cela. Le président de la Fédération française de football annonçait la couleur concernant les Jeux Olympiques de Paris 2024 qui se dérouleront du 24 juillet au 11 août. Cependant, l’équipe de France masculine olympique entraînée par Thierry Henry ne pourra visiblement pas compter sur tout le monde chez les clubs français.

Thierry Henry choqué par le retournement de veste du PSG et du LOSC ?

Lundi matin, Thierry Henry a annoncé sa pré-liste de 25 joueurs qui sera modifiée et définitive le 3 juillet prochain avec 18 joueurs + 4. Dans ladite liste, des joueurs du PSG et du LOSC sont présents : Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola ou encore Lucas Chevalier, Bafodé Diakité et Leny Yoro. Pour se justifier de cela, le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs et de l’équipe olympique énonçait les propos qui suivent. « On a rencontré tous les présidents des clubs de L1 et de L2, le 15 décembre en visio-conférence. On a discuté avec tout le monde. Il y avait un problème sur la durée de la préparation, c'était la seule contrainte des clubs et on a accepté de retirer une semaine. Ils comprenaient la situation, je suis resté là-dessus. ». Selon Le Parisien, Thierry Henry et Philippe Diallo seraient choqués des décisions du PSG et du LOSC alors que lors de ladite réunion du 15 décembre, aucun signe de défiance et aucun veto n’avaient été exprimés par les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2.

L’Euro et la Ligue des champions ont chamboulé les plans ?

Cependant, la situation a bien évolué depuis la mi-saison. Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola participeront à l’Euro avec l’équipe de France de Didier Deschamps en Allemagne (14 juin-14 juillet), de quoi comprendre la position du PSG de refuser que ses joueurs enchaînent Euro et Jeux Olympiques de Paris 2024. Du côté du LOSC, la quatrième place au classement de Ligue 1 l’oblige à participer au tour préliminaire de la Ligue des champions. Reste à savoir comment Thierry Henry va rebondir pour les JO 2024.