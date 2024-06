Luis Enrique - Deschamps : La grande annonce de Mbappé !

Benjamin Labrousse

Devenu officiellement un joueur du Real Madrid ce lundi soir, Kylian Mbappé est cependant focalisé sur l’Euro avec l’équipe de France. Présente en conférence de presse ce mardi après-midi, l’ex-star du PSG a d’ailleurs évoqué les différences de gestion tactique entre son coach à Paris Luis Enrique, et le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps.

Après une dernière saison ponctuée de hauts et de bas au PSG, Kylian Mbappé est désormais un joueur du Real Madrid. Mais avant d’entamer son aventure en Espagne, le Bondynois va tenter de mener l’équipe de France vers un troisième sacre à l’Euro cet été.

Mbappé, un électron libre en équipe de France ?

Très peu décevant avec les Bleus dont il est depuis mars 2023 le capitaine, Kylian Mbappé dispose d’une grande liberté tactique grâce aux consignes de Didier Deschamps. Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, le numéro 10 français a évoqué les différences entre son utilisation par Didier Deschamps et celle de Luis Enrique au PSG.

« Didier Deschamps est plus rigoureux tactiquement »