Le PSG répond à Thierry Henry pour ces cracks

Lundi, Thierry Henry a dévoilé sa pré-liste de 25 joueurs appelés afin de disputer les Jeux olympiques de Paris 2024. Le sélectionneur des Bleuets a notamment convoqué Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola, qui vont déjà participer à l’Euro avec l’équipe de France. Cependant, le PSG n’a pas l’intention de les libérer pour cette compétition.

Thierry Henry va devoir revoir ses plans. Lundi, le sélectionneur de l’équipe de France olympique a annoncé une pré-liste de 25 joueurs retenus pour les JO de Paris 2024. Ne pouvant pas compter sur Kylian Mbappé, bloqué par le Real Madrid, Alexandre Lacazette a été convoqué par Thierry Henry. Ce qui a été une prise, aussi bien pour l’OL que pour l’attaquant âgé de 33 ans, qui y réfléchit.

« Je suis bien conscient des situations de Warren et “Barco” »

Dans la pré-liste de Thierry Henry, on retrouve également deux joueurs du PSG : Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola. Les deux hommes sont déjà présents avec Didier Deschamps en équipe de France afin de disputer l’Euro 2024 et les voir enchaîner avec les Jeux Olympiques semble peu probable. « Je suis bien conscient des situations de Warren et “Barco”, et d’autres aussi. On se donne une certaine chance d’avoir la meilleure équipe possible », a expliqué Thierry Henry en conférence de presse.

Le PSG ne va pas libérer Zaïre-Emery et Barcola