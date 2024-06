C'est la guerre entre Mbappé et le PSG, la justice va s'en mêler ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé défendra les couleurs du Real Madrid la saison prochaine. Alors qu'il n'a pas reçu de salaire en avril et en mai, l'attaquant français pourrait régler son litige avec le club de la capitale auprès de la commission juridique de la Ligue de football.

Alors que son contrat arrive à terme le 30 juin, Kylian Mbappé a fait savoir au PSG qu'il n'allait pas activer la clause pour étendre son bail d'une année l'été dernier. Ce qui a déclenché une guerre entre les deux parties.

Le PSG n'a pas payé Mbappé depuis le mois avril

Pour ne pas voir Kylian Mbappé partir librement et gratuitement le 30 juin, le PSG l'a mis au placard et placé sur le marché l'été dernier. Sachant que l'attaquant de 25 ans est finalement resté à Paris, les deux camps ont conclu un pacte. En effet, Kylian Mbappé a accepté de renoncer à certaines primes de fidélité, et ce, pour que le PSG ne soit pas lésé en cas de départ à 0€ à l'intersaison.

La commission juridique de la Ligue de football bientôt saisie ?