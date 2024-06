PSG : Surprise avec ce transfert à 50M€ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG lors du mercato estival 2023 en provenance de l’OL pour 50M€, Bradley Barcola a finalement réussi à s’imposer comme un titulaire en puissance sur le front de l’attaque de Luis Enrique. Cette belle progression lui a d’ailleurs permis de valider son ticket pour l’Euro avec l’équipe de France, et Barcola n’a pas caché sa joie en conférence de presse.

Après avoir été révélé dans les rangs de l’OL, son club formateur, Bradley Barcola (21 ans) avait rejoint le PSG il y a un an, dans le cadre d’un transfert estimé à 50M€. Et le jeune attaquant tricolore, malgré une concurrence majeure, a même réussi à devenir titulaire sous les ordres de Luis Enrique au PSG.

Mercato : Une star s’annonce au PSG ! https://t.co/jP5hAMUtjd pic.twitter.com/2gk6iCa91H — le10sport (@le10sport) June 3, 2024

Barcola, la montée en puissance

Auteur d’une saison 2023-2024 dans l’ensemble assez réussie avec le PSG malgré des débuts hésitants, Barcola a d’ailleurs intégré in-extremis la liste de Didier Deschamps pour l’Euro avec l’équipe de France, alors qu’il n’avait jusqu’ici jamais été appelé avec les A. Et il ne cache pas sa surprise.

« Il y a des trains qui ne passent qu’une fois »