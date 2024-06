Un joueur du PSG raconte son calvaire cette saison

Hugo Chirossel

Après avoir passé six ans à l’Inter Milan, Milan Skriniar a pris la direction du PSG l’été dernier, qu’il a rejoint libre de tout contrat. S’il a enchaîné les rencontres en début de saison, l’international slovaque a été coupé dans son élan en raison d’une grave blessure à la cheville qui l’a tenu éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Une période difficile sur laquelle le défenseur de 29 ans est revenu.

Déjà dans le viseur du PSG en 2022, Milan Skriniar a fini par s’engager avec le club de la capitale l’été dernier. Arrivé en provenance de l’Inter Milan, l’international slovaque (66 sélections) a connu une première saison mitigée à Paris. Titulaire à son arrivée, il a ensuite été déclassé après sa blessure à la cheville gauche, survenue début janvier lors du Trophée des champions.

Mercato - PSG : La presse italienne annonce une offre colossale https://t.co/psz5yPjy2B pic.twitter.com/fivCV2vdzz — le10sport (@le10sport) June 3, 2024

«Je devais être absent pendant quatre mois et demi»

« Jusqu'à ma blessure, j'étais l'un des joueurs les plus utilisés de l'équipe. Je devais être absent pendant quatre mois et demi, mais je suis revenu deux mois plus tôt. Bien sûr, cela aurait pu être mieux après la blessure. Il y a beaucoup de concurrence et il faut se battre pour obtenir une place. Quand l'entraîneur avait besoin de moi, j'étais prêt pour cinq, dix minutes... Et je suis heureux d'avoir joué des matches complets à la fin de la saison », a confié Milan Skriniar, dans un entretien accordé à SportWeb .

«Les premières informations m'ont fait peur»