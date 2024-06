PSG : Le vestiaire en colère à cause de l’argent ?

Thomas Bourseau

Il semblerait que ce soit devenu une mauvaise habitude du président Nasser Al-Khelaïfi. Le patron du PSG, accompagné de sa direction, n’aurait pas honorer les primes collectives convenues et dues aux joueurs du club à plusieurs reprises. De quoi causer une fronde au sein même du vestiaire du Paris Saint-Germain emmenée par Marquinhos, son capitaine.

Depuis que le PSG est passé sous pavillon qatari à l’été 2011, ce ne sont plus des primes de matchs qui sont octroyées aux joueurs, mais des primes collectives de résultats et de titres glanés. C’est en effet ce qu’affirme L’Équipe dans ses colonnes du jour ce lundi.

Retard de paiement, renégociation des primes : le PSG fait enrager ses joueurs ?

D’ailleurs, pendant l’ère-Zlatan Ibrahimovic (2012-2016), il était spécifié qu’une razzia du PSG pour les trophées nationaux ainsi qu’un sacre en Ligue des champions rapporteraient aux joueurs au plus grand nombre d’apparitions 1M€ et un prorata du la somme pour le reste. Néanmoins, régulièrement, des problèmes et désaccords seraient à noter entre le directoire parisien et le vestiaire du PSG d’après L’Équipe au sujet des primes collectives. Et ce fut notamment le cas après le Final 8 et la finale de Ligue des champions atteinte par le PSG pour la première fois de l’histoire du club après un triplé des compétitions nationales en 2019/2020.

Les primes «n'ont pas été honorées à plusieurs reprises» par le PSG !