Mercato - PSG : La presse italienne annonce une offre colossale 

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plus que jamais en quête d'un nouveau profil en attaque capable de succéder à Kylian Mbappé, le PSG semble avoir fait de Khvicha Kvaratskhelia sa grande priorité sur le mercato. Et la presse italienne confirme ce lundi matin une offre à plus de 100M€ déjà formulée par le club de la capitale auprès de Naples pour son attaquant géorgien, mais le dossier est loin d'être bouclé.

Kylian Mbappé ayant décidé de quitter le PSG libre pour s'engager avec le Real Madrid cet été, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos s'activent depuis maintenant plusieurs semaines pour recruter un nouvel attaquant au Parc des Princes. Le nom de Khvicha Kvaratskhelia (23 ans) revient avec insistance, et le PSG s'est bel et bien activé pour l'attaquant géorgien de Naples.

PSG : Al-Khelaifi annonce le nouveau boss ! https://t.co/28no7R5ap9 pic.twitter.com/gIVlt0o4CY — le10sport (@le10sport) June 3, 2024

Une offre à plus de 100M€ pour Kvaratskhelia ?

Le journal italien La Cronache di Napoli confirme ce lundi que Kvaratskhelia dispose déjà d'une offre de contrat de la part du PSG, qui propose par ailleurs plus de 100M€ à Naples pour le transfert de son attaquant. Mais de son côté, le club italien ne semble pas du tout pressé d'accepter...

Naples envisage toujours de le prolonger

En effet, les dirigeants napolitains conservent l'espoir de pouvoir prolonger in-extremis le contrat de Khvicha Kvaratskhelia, qui entre toujours dans les plans du président Aurelio De Laurentiis. Le PSG est donc prévenu, la tâche sera loin d'être facile dans ce dossier.