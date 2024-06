Thierry Henry interpelle le PSG pour deux cracks

Hugo Chirossel

Ce lundi, Thierry Henry a dévoilé sa pré-liste de 25 joueurs appelés afin de disputer les Jeux olympiques de Paris 2024, avec la présence de Warren Zaïre-Emery et de Bradley Barcola. Le sélectionneur des Bleuets espèrent qu’ils seront libérés par le PSG, qui ne semblait pourtant pas enclin à les laisser y participer.

Présents en équipe de France dans l’optique de l’Euro, Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola pourraient enchaîner avec les Jeux olympiques de Paris 2024. Bien que le PSG n’aurait pas l’intention de libérer ses deux joueurs, ils figurent tout de même dans la pré-liste de Thierry Henry, dévoilée ce lundi.

« On essaie d'avoir la meilleure équipe possible »

« Des joueurs vont devoir partir. Le cas de Warren est à part. N'oublions pas qu’il est en train de passer son bac. C'est déjà difficile pour quelqu'un de normal mais en même temps nous on essaie d'avoir la meilleure équipe possible. Il va falloir bien discuter, parce qu’on parle de l'intégrité d'un joueur », a expliqué Thierry Henry en conférence de presse.

👨‍🎨 Une 𝙥𝙧𝙚́-𝙡𝙞𝙨𝙩𝙚 à 2️⃣5️⃣ noms 📋Découvrez les joueurs appelés par Thierry Henry pour préparer les 𝙅𝙚𝙪𝙭 🇫🇷👊#BleuCollectif pic.twitter.com/qp1YK3QEC8 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 3, 2024

« Je suis bien conscient de la situation de Warren, de Barco »