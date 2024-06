Real Madrid : La signature de Mbappé met le feu au Brésil

La rédaction

Ce lundi, la planète football voyait enfin la rumeur devenir officielle : Kylian Mbappé est un joueur du Real Madrid. Très attendue, la signature du Bondynois a été confirmée par le club merengue via un communiqué. Si beaucoup se réjouissent de voir le Français évoluer sous la tunique blanche, certains s'en inquiètent. Au Brésil, on croit notamment que la venue du Champion de France éclipsera Endrick, qui rejoindra lui au aussi la capitale espagnole cet été.

Après des mois de rumeurs, le suspens a pris fin ce lundi à 19h30 : Kylian Mbappé est officiellement un joueur du Real Madrid. Ce feuilleton a longtemps déchaîné les passions, chacun y allant de sa théorie, même il semblait clair que le Français s’engagerait en faveur des Merengue . Désormais, d’autres débats font rage, notamment au niveau de l’intégration de l’attaquant de 25 ans au onze de Carlo Ancelotti. Au Brésil, on s’inquiète notamament pour le jeune Endrick. Le joueur de 17 ans découvrira l’Europe et la Maison blanche cet été, mais risque de passer une bonne partie de la saison sur le banc.

Mercato : Un Français va signer au Real Madrid avec Mbappé https://t.co/lBLMGhUhzM pic.twitter.com/y49BGAF8o7 — le10sport (@le10sport) June 3, 2024

«La confirmation de la signature a complètement éclipsé celle d’Endrick»

R7 Esportes s’alarme du sort qui sera réservé à Endrick au Real Madrid. Si l’avant-centre n’arrivait déjà pas dans la peau d’un titulaire, l’emballement médiatique autour de l’officialisation de la venue de Mbappé inquiète grandement le média brésilien : « La confirmation de la signature a complètement éclipsé celle d’Endrick. Elle a également affecté la campagne du club pour que Vinicius Junior soit élu meilleur joueur du monde. Même le fait de remporter la 15e Ligue des Champions a été relégué au second plan dans la presse européenne »

«Il ne restera plus de place pour Endrick dans le onze de départ»