Mercato : Avec Mbappé, il va vivre son «rêve» au Real Madrid !

Thomas Bourseau

Dès décembre 2022, le Real Madrid annonçait la signature d’Endrick pour l’été 2024, soit au moment de son 18ème anniversaire. Ce qui signifie que le club merengue va intégrer deux attaquants à son effectif à l’intersaison : le Brésilien et Kylian Mbappé. Et à l’instar de la star française, Endrick vit un rêve éveillé.

Kylian Mbappé n’a pas dissimulé ses émotions lundi soir. Dans la foulée de l’annonce du Real Madrid de l’arrivée du champion du monde cet été et ce, pour les cinq prochaines saisons, l’ex-attaquant du PSG a pris son compte Instagram afin de partager son excitation. « Un rêve devenu réalité. Tellement heureux et fier de rejoindre le club de mes rêves, le Real Madrid. Personne ne peut comprendre à quel point je suis excité en ce moment. J’ai hâte de vous voir, Madridistas, et merci pour votre incroyable soutien ».

«Le Real Madrid ? Je vais réaliser un rêve»

Depuis ses débuts à l’AS Monaco, Kylian Mbappé n’a jamais caché son attirance pour le Real Madrid et son admiration pour Cristiano Ronaldo. Rejoindre le club où son idole a brillé veut dire beaucoup à ses yeux, d’où le « rêve » qu’il évoque. Et ressenti de rêve, Endrick le partage totalement. « Le Real Madrid ? Je vais réaliser un rêve et j’espère que Dieu m’accompagnera ». L’attaquant brésilien qui fêtera son 18ème anniversaire le 21 juillet prochain va lui aussi débarquer au Real Madrid avec Kylian Mbappé.

«Je suis très heureux de jouer ma première compétition avec le Brésil»