PSG - Mbappé : Le Real Madrid boucle un coup de génie !

Pierrick Levallet

Ce n'était plus un secret pour personne, mais c'est maintenant officiel. Kylian Mbappé évoluera au Real Madrid la saison prochaine. Le club madrilène a su prendre son mal en patience et a fini par mettre la main sur la star du PSG. Les dirigeants merengue penseraient d'ailleurs avoir bouclé un coup de génie avec l'international français.

Le grand feuilleton du mercato est enfin terminé. Après avoir révélé qu’il n’allait pas prolonger au PSG, Kylian Mbappé a été officialisé comme nouveau joueur du Real Madrid ce lundi soir. Sept ans après son arrivée chez les Rouge-et-Bleu , le capitaine de l’équipe de France va relever un nouveau défi et réaliser son rêve d’enfance.

Départ de Mbappé : Une guerre éclate au PSG ! https://t.co/xb4Caum5pH pic.twitter.com/pZV8Revj0Y — le10sport (@le10sport) June 5, 2024

Le Real Madrid se frotte les mains avec Mbappé

Et comme le rapporte Relevo , le Real Madrid travaillait sur le transfert de Kylian Mbappé depuis de nombreuses années maintenant. Et après avoir longtemps lutté avec le PSG, Florentino Pérez a enfin fini par mettre la main sur la star de 25 ans. Le club madrilène estime d’ailleurs que Kylian Mbappé débarque dans un moment idéal pour l’avenir, et pense ainsi avoir bouclé un véritable coup de génie avec l’arrivée libre du natif de Bondy.

Mbappé soulagé après son départ du PSG ?