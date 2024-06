Mercato : A peine arrivé, il met un stop au PSG !

Axel Cornic

Le mercato estival 2024 ouvrira ses portes dans moins d’un mois et le Paris Saint-Germain travaille déjà sur plusieurs dossiers importants, surtout en attaque avec le départ de Kylian Mbappé. Et en ce moment, la priorité semble notamment être Khvicha Kvaratskhelia, ailier du Napoli et de la sélection géorgienne.

Maintenant que Kylian Mbappé est parti, tout le monde se demande sur qui va miser le PSG pour relancer son projet. Luis Enrique et Luis Campos semblent déjà avoir dessiné les grandes lignes de leur mercato estival, avec au moins un gros coup par ligne.

Kvaratskhelia, le nouveau favori du PSG

En attaque, plusieurs noms ont été évoqués depuis février dernier et les premières fuites sur l’avenir de Mbappé, mais il y en a un qui revient assez régulièrement ces derniers jours. C’est celui de Khvicha Kvaratskhelia, qui avait été l’une des grandes surprises de la saison 2022/2023 avec le Napoli, offrant notamment au club le troisième Scudetto de son histoire. Avec son profil il pourrait devenir le nouveau patron du côté gauche de l’attaque du PSG, même s’il va falloir convaincre son club de le lâcher.

Antonio Conte veut le garder