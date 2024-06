Mercato - PSG : Un agent fait monter la pression pour un transfert à 100M€

Arnaud De Kanel

Khvicha Kvaratskhelia, véritable révélation de la saison dernière en Serie A, est devenu une cible prioritaire pour le PSG, désireux de tourner la page Kylian Mbappé lors du prochain mercato. L'attaquant géorgien est représenté par Mamuka Jugeli, un agent qui n'a pas vraiment la langue dans sa poche et qui multiplie les sorties médiatiques pour faire pression sur les différentes parties.

Un nouveau feuilleton agite le PSG. Après avoir ciblé Victor Osimhen, le président Nasser Al-Khelaïfi aurait désormais jeté son dévolu sur une autre étoile montante de la Serie A et du Napoli : Khvicha Kvaratskhelia. Selon plusieurs sources italiennes, une double opération pourrait être envisagée, permettant aux deux vedettes napolitaines de compenser le départ de Kylian Mbappé. Pour ce qui est de Kvaratskhelia, un transfert à 100M€ est évoqué. Ces derniers jours, l'agent de l'attaquant géorgien a pris les devants. Un moyen pour lui de mettre la pression sur le Napoli mais aussi sur le PSG.

Jugeli, un agent qui n'a pas sa langue dans sa poche

« Nous ne sommes pas pressés de prendre une décision, car Naples est la seconde maison de Khvicha. S'il existe une offre qui satisfait le club et le joueur, et que De Laurentiis (le président du Napoli) ne s’y oppose pas, la décision pour l'avenir de Kvara ne sera prise qu'en tenant compte de cela », expliquait Mamuka Jugeli mi-juin pour La Gazzetta dello Sport . La semaine dernière, il est allé encore plus loin en indiquant que le PSG avait tout simplement transmis une offre pour Khvicha Kvaratskhelia.

«Il y a un intérêt et une offre du PSG»