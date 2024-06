Soulagé de partir, Mbappé se lâche sur le PSG

La rédaction

Kylian Mbappé est désormais officiellement un attaquant du Real Madrid. Le Bondynois a vu son arrivée au sein du club merengue être officialisée lundi, et peut désormais se concentrer pleinement sur l’Euro qu’il jouera avec l'équipe de France cet été. Le capitaine des Bleus était d’ailleurs présent en conférence de presse ce mardi après-midi. Si l’ancien joueur de l’AS Monaco n’a pas souhaité répondre aux questions sur sa nouvelle écurie, le sujet PSG a été évoqué. Et le Champion de France a répondu à propos de sa mise sur le banc de touche en fin de saison.

Après sept saisons passées au PSG, Kylian Mbappé va donc bel et bien s’envoler vers l’Espagne. Le Real Madrid a publié ce lundi un communiqué confirmant l’arrivée de l’attaquant, qui était pressentie depuis plusieurs mois. Le Champion du Monde 2018 était présent en conférence ce mardi dans le costume de capitaine de l’équipe de France. Si il a préféré éviter les questions au sujet de son nouveau club, l’avant-centre a été interrogé à propos de sa dernière saison au PSG. Et une phrase intrigante a été lâchée.

«J'ai beaucoup moins joué en fin de saison, tout le monde sait pourquoi»

Durant son point presse, Kylian Mbappé a été questionné sur sa dernière saison au PSG, qui a semblé plus difficile que les autres. L’attaquant a notamment été mis sur le banc en Ligue 1 par Luis Enrique en fin d’année, ce qui avait provoqué de nombreuses réactions. Le Bondynois explique que la raison qui a poussé son coach a l’écarter du onze de départ est déjà connue par tous : « Oui c'est un vrai soulagement. Ce sont des choses qui se voient sur le visage. C'est ce que j'ai toujours voulu, donc je suis très content. J'ai beaucoup moins joué en fin de saison, tout le monde sait pourquoi. Mais c'est comme ça, il faut s'adapter. Il y a des difficultés à surmonter quand tu es un joueur de haut niveau et ce ne sera pas une excuse pour ma compétition. »

«Mon objectif et d'aider l'équipe de France à aller le plus loin possible dans cet Euro»